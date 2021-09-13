В Госдуме не поддержали идею создания Уголовного кодекса для иностранцев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Идею о создании отдельного Уголовного кодекса для иностранных граждан не поддержали в Госдуме. Мнением поделился первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

"Я не думаю, что наказание за преступление должно зависеть от гражданства, оно должно зависеть от тяжести самого преступления", – сказал Агентству "Москва" Емельянов.

С предложением о создании отдельного Уголовного кодекса для иностранцев, который предполагал бы более жесткое наказание, выступил депутат нижней палаты парламента Алексей Журавлев.

Ранее в Госдуме предложили создать подразделения киберсиловиков в МВД, Следственном комитете, прокуратуре и Минцифры. С такой идеей выступил зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

