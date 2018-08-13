Кандидат Собянин встретился с учеными НИЦ "Курчатовский институт"

13 августа, 12:28
Фото: Предвыборный штаб Сергея Собянина
Кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин встретился с сотрудниками НИЦ "Курчатовский институт". Он обсудил с учеными развитие науки в столице. Встреча прошла на территории предприятия в рамках агитационной кампании кандидата.
"Вообще наше сотрудничество началось давно: в 2010 г. вы активно принимали участие в создании научного центра, его реорганизации из академического института. Сегодня это действительно исследовательский центр, важнейший в стране", – сказал Собянин, передает Агентство "Москвы". Он отметил, что в сейчас на базе Курчатовского института созданы технологии, которые обеспечивают национальную безопасность, устойчивость и развитие всей стране.
Собянин также обсудил условия интеграции научного центра в новые технологические и инновационные компании, малый бизнес. Кроме того, кандидат поблагодарил руководство института за сотрудничество со школами. Он назвал этот проект прорывным, отметив его значимость для формирования будущего науки, призвал развивать это направление дальше.
Ранее кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин обсудил экологические аспекты предвыборной программы с экспертным сообществом в своем избирательном штабе. Собянин отметил, что у всех больших городов есть проблемы с экологией, а решить их непросто из-за большого количества автомобилей на улицах. На встрече обсуждались вопросы озеленения городских территорий, очистка питьевой воды, использование экологических технологий в строительстве жилья, просветительские программы в области экологии для москвичей.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из пяти зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан". Избирательные участки будут открыты до десяти часов вечера.
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