Посол ЧМ-2018 Лопырева поблагодарила Собянина за подготовку Москвы к чемпионату

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В большом амфитеатре столичного парка "Зарядье" прошла встреча фанатов с послом ЧМ-2018 Викторией Лопыревой. Телеведущая поблагодарила Сергей Собянина за блестящую подготовку Москвы к чемпионату мира и отметила, что условия были созданы и для россиян, и для туристов со всего мира.
"Я, как посол FIFA, которая объездила очень много стран и городов, постоянно рассказывала всем нашим иностранным гостям и друзьям, как будет здорово в Москве, как все пройдет на высочайшим уровне, как будет красиво, безопасно. Я общалась с тысячами иностранных гостей, и все они сказали, это лучший чемпионат за всю историю существования чемпионата мира по футболу вообще. Это не произошло бы без нашего действующего мэра, без Сергея Собянина", - сказала Лопырева.
Посол FIFA выступила за то, чтобы Москва стала столицей мирового футбола. Кроме того, Лопырева отметила, что с столице после ЧМ-2018 будут поддерживать развитие детского футбола. Также она подчеркнула, что Россия доказала свой статус футбольной страны.
На встрече с фанатами телеведущая поделилась историей успеха, рассказала о своем опыте посла ЧМ-2018, который завершается на этой неделе, а также ответила на вопросы и провела автограф-сессию.
Встреча была организована общественным движением москвичей "За Собянина", к которому Лопырева присоединилась в июне 2018 года. К движению уже присоединились тысячи жителей столицы.
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