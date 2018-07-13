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Москва 24

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Общество

13 июля, 20:24

Посол ЧМ-2018 Лопырева поблагодарила Собянина за подготовку Москвы к чемпионату

общество парки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В большом амфитеатре столичного парка "Зарядье" прошла встреча фанатов с послом ЧМ-2018 Викторией Лопыревой. Телеведущая поблагодарила Сергей Собянина за блестящую подготовку Москвы к чемпионату мира и отметила, что условия были созданы и для россиян, и для туристов со всего мира.

"Я, как посол FIFA, которая объездила очень много стран и городов, постоянно рассказывала всем нашим иностранным гостям и друзьям, как будет здорово в Москве, как все пройдет на высочайшим уровне, как будет красиво, безопасно. Я общалась с тысячами иностранных гостей, и все они сказали, это лучший чемпионат за всю историю существования чемпионата мира по футболу вообще. Это не произошло бы без нашего действующего мэра, без Сергея Собянина", - сказала Лопырева.

Посол FIFA выступила за то, чтобы Москва стала столицей мирового футбола. Кроме того, Лопырева отметила, что с столице после ЧМ-2018 будут поддерживать развитие детского футбола. Также она подчеркнула, что Россия доказала свой статус футбольной страны.

На встрече с фанатами телеведущая поделилась историей успеха, рассказала о своем опыте посла ЧМ-2018, который завершается на этой неделе, а также ответила на вопросы и провела автограф-сессию.

Встреча была организована общественным движением москвичей "За Собянина", к которому Лопырева присоединилась в июне 2018 года. К движению уже присоединились тысячи жителей столицы.

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