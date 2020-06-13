Более 85% новых заболевших младше 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве подтвердили 1 493 новых случая коронавирусной инфекции. При этом более 85% среди пациентов – младше 65 лет, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

"41% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,4% – от 46 до 65 лет, 9,8% – от 66 до 79 лет, еще 4,6% – старше 80 лет", – говорится в сообщении.

Также среди подтвержденных случаев 8,2% приходится на детей.

Таким образом, всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 204 428 случаев COVID-19.

Уточняется, что все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Ранее сообщалось о том, что в России провели более 14,5 миллиона тестов на выявление коронавируса. По данным Роспотренадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остается около 322,5 тысячи человек.

Известно, что за минувшие сутки в России выявили 8 706 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в 2 970 случаях не было зафиксировано активных клинических проявлений заболевания.