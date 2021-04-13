Еще 1 694 пациента вылечились от COVID-19 в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве от коронавируса выздоровели еще 1 694 пациента за сутки. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Всего количество людей, которые вылечились от инфекции, увеличилось до 963 086.

За последние сутки в городе выявили 1 782 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировали 990 человек. За это время в Москве скончались 58 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19.

За последние 24 часа в Москве выявили 8 173 новых случая коронавируса в 83 регионах, в 1 049 из них болезнь проходила без клинических проявлений.

