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Москва 24

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Общество

21:15

Москва 24 получила премию Рунета

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва 24 стала обладателем главной российской награды в области высоких технологий и интернета – премии Рунета – в номинации "СМИ и массовые коммуникации".

Москва 24 была награждена за создание единой информационной структуры, объединяющей телеканал, социальные медиа и сайт. Награду получила руководитель службы социальных медиа АО "Москва Медиа" Марина Сезина.

"Нам очень приятно получить такую высокую награду! Спасибо всем, кто за нас голосовал! В холдинге "Москва Медиа" нам удалось создать по-настоящему эффективную digital-модель, когда в одном месте сосредоточено производство оригинального контента для соцсетей разных СМИ и система распространения этого контента, включая огромные возможности по кросс-промо", – подчеркнула она.

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров. Премия Рунета присуждается в 16-й раз с 2004 года. За это время ее лауреатами стали более 360 организаций.

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