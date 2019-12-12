Москва 24 получила премию Рунета

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва 24 стала обладателем главной российской награды в области высоких технологий и интернета – премии Рунета – в номинации "СМИ и массовые коммуникации".

Москва 24 была награждена за создание единой информационной структуры, объединяющей телеканал, социальные медиа и сайт. Награду получила руководитель службы социальных медиа АО "Москва Медиа" Марина Сезина.

"Нам очень приятно получить такую высокую награду! Спасибо всем, кто за нас голосовал! В холдинге "Москва Медиа" нам удалось создать по-настоящему эффективную digital-модель, когда в одном месте сосредоточено производство оригинального контента для соцсетей разных СМИ и система распространения этого контента, включая огромные возможности по кросс-промо", – подчеркнула она.

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров. Премия Рунета присуждается в 16-й раз с 2004 года. За это время ее лауреатами стали более 360 организаций.