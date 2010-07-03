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Москва 24

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Общество

09:34

Мужчины из Москвы стали чаще ходить к психологам

общество медицина

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Столичные мужчины стали чаще обращаться к психологам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя директора Московской службы психологической помощи населению Ольги Тенн.

Отмечается, что число обращений выросло на 2% за два года.

"По статистике, к психологам чаще всего приходят за консультацией люди в возрасте от 35 до 55 лет. Основная доля запросов остается за женщинами – приблизительно 75%", – отметила Тенн.

По ее словам, мужчины по менталитету более склонны до последнего держать эмоции в себе, однако в последнее время потребность в консультациях специалистов у сильного пола увеличилась.

"Это радует, ведь решить самостоятельно многие из своих проблем в одиночку намного сложнее", – добавила психолог.

Отмечается, что мужчины чаще всего отдают предпочтение дистанционным формам помощи, в частности, консультированию по Интернету или телефону доверия.

Среди основных проблем, волнующих мужчин, оказались внутренние конфликты. Женщины же нередко прибегают к помощи психологов из-за беспокойства за родных.

Тенн добавила, что каждый москвич за год имеет право на получение бесплатной психологической помощи, а именно пять консультация, два сеанса диагностики, три тренинга, две консультации психотерапевта, восемь сеансов психологической реабилитации, а также общение с психологами-реабилитологами. Сделать это можно через обращение в Московскую службу психологической помощи населению.

Ранее врач дал советы, как избежать психосоматики после стресса. Оказалось, что проблемы в сфере эмоций могут негативно отразиться на здоровье.

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