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Общество

18:04

Врач рассказала, как избежать психосоматики после стресса

общество медицина

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Врач-кинезиолог Анастасия Шагарова рассказала, как справиться с последствиями стресса для организма. По словам специалиста, проблемы в сфере эмоций могут отразиться на здоровье, как сообщает портал "Дни.ру".

"Доказано, что в основе психосоматических заболеваний лежат перенесенные стрессы, и они оказывают влияние на работу всего организма: от внутренних органов до позвоночника. Каждый орган связан с определенной эмоцией", – заявила эксперт.

По словам Шагаровой, справиться со стрессом можно, если не сдерживать слезы и выговариваться. Кроме того, значительную помощь организму могут оказать правильные подсознательные установки.

Чтобы проверить собственные психологические блоки, кинезиолог рекомендует косточкой указательного пальца простукать определенные точки лица, чтобы зафиксировать источник проблем. Точка незащищенности находится между бровями, точка разочарования – на внешней стороне уголка глаза. Точку тревоги можно найти под глазом, стрессовая располагается под носом, а точка невысказанных эмоций – на подбородке. Если они отзываются болью, то проблема кроется в конкретных сферах.

Анастасия Шагарова предложила использовать несколько простых упражнений для снятия стресса. Например, значительную помощь человеку могут оказать массаж грудных мышц, дыхание животом, упражнение "вдох-выдох" и массаж ушных раковин.

Еще один действенный способ побороть стресс, как считает психолог семейного центра "Западное Дегунино" Александра Морозова, – это пятиминутки тишины. Специалист предлагает ежедневно уделять себе время и структурировать поток мыслей.

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