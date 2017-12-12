Посетителей "Зарядья" ждет научная новогодняя программа

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Посетители парка "Зарядье" отпразднуют научный Новый год. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Научная новогодняя программа пройдет в "Зарядье" с 17 декабря по 8 января. Посетителей ждет большое количество разных занятий и мастер-классов. Например, в павильоне "Заповедное посольство" расскажут, почему у Деда Мороза красный нос, откуда взялась Снегурочка и как приготовить молекулярную икру для праздничного стола.

Дети и родители смогут провести настоящие химические опыты. Например, сделают горячий иней из кристаллов ацетата натрия.

На занятии "Феномен Снегурочки" гости парка узнают о мифической истории ее появления, а также о том, что происходит с живыми существами и растениями, если их заморозить. После лекции посетители сами смогут создать нетающий лед и искусственный снег.

Почему Дед Мороз не мерзнет зимой, детям расскажут на мастер-классе по сохранению тепла. Маленькие гости смастерят шубу Деда Мороза из современных теплоизоляционных материалов и проверят ее свойства с помощью тепловизора.

В парке также можно будет освоить азы молекулярной кухни и приготовить искусственную молекулярную икру со вкусами мяты, банана и шоколада.

Новогодние елки буду проходить 25, 27 и 29 декабря в павильона "Заповедное посольство". Праздник пройдет в формате квестов. Дети с родителями исследуют основные элементы Нового года и вместе выведут новогоднюю формулу. Кульминацией праздника станет красочный салют изо льда.

С 30 декабря по 11 января в парке пройдут новогодние спектакли "Сюрприз Деда Мороза", "Мороз Красный Нос" и "Приключения Кощея Бессмертного". Вход на них бесплатный. Также для гостей проведут бесплатные мастер-классы по изготовлению елочных игрушек, карнавальных корон и масок.

Подробнее с программой парка можно познакомиться здесь.

Столицу уже начали украшать к праздникам. На улицах установят полюбившиеся горожанам световые тоннели и навесы из гирлянд, арки и гигантские светящиеся елочные шары. Кроме того, в городе появятся новые конструкции, посвященные театру.

На Бульварном кольце и пешеходных зонах в центре разместят музыкальные шкатулки с образами Щелкунчика и балерин, балетные классы и гримерные комнаты, а также маски, веера и канделябры. А в ближайшие дни в парках, скверах и на площадях установят почти 270 новогодних елок, для которых изготовят уникальные игрушки.