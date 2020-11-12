Герой Советского Союза Борис Кузнецов скончался на 95-м году жизни

Фото: мэрия Казани

Скончался герой Советского Союза, участник исторического Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве Борис Кузнецов, командовавший отделением связи 791-го артиллерийского полка. Ему было 94 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана Рустама Минниханова.

Кузнецов родился в Казани 26 декабря 1925 года. В мае 1943 года ушел на фронт. Служил командиром отделения связи 8-й батареи 791-го артиллерийского полка (254-я стрелковая дивизия, 52-я армия, Степной фронт).

Отличился при форсировании Днепра и в боях по расширению плацдарма на правом берегу. Девять раз был в тылу врага и доставлял ценные сведения. В 1944 году ему присвоено звание Героя Советского Союза и вручены орден Ленина и медаль "Золотая Звезда".