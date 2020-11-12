Скончался первый президент Бурятии Леонид Потапов

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Умер первый президент Бурятии Леонид Потапов, сообщает "Вечерняя Москва". Ему было 85 лет.

В правительстве сообщили, что создана специальная комиссия по организации похорон, родственникам окажут всю необходимую помощь.

Ранее СМИ сообщали, что Потапова госпитализировали с коронавирусом.

Леонид Потапов родился 4 июля 1935 года в поселке Уакит в Бурятии. Пост президента страны он занимал с 1994 по 2007 год. После сложения полномочий он работал в Бурятском научном центре сибирского отделения РАН.