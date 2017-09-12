ЕС не признает прошедшие в Крыму и Севастополе выборы

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Европейский союз не признал легитимными выборы в Крыму, которые прошли в единый общероссийский день голосования, сообщает сайт "Комсомольской правды".
В заявлении союза сказано, что аннексия Крыма и Севастополя остаются не признанными, а потому проведение выборов на Крымском полуострове не может считаться легитимным. Это касается всех депутатов, которые должны представлять Крым и Севастополь. Российских кандидатов не признают на территориях, которые, по мнению ЕС, являются украинскими.
Евросоюз продолжит выступать за территориальную целостность Украины, заявили в пресс-службе.
Единый день голосования состоялся в России 10 сентября. Граждане, включая жителей Крыма и Севастополя, выбирали губернаторов и муниципальных депутатов. МИД Украины опротестовал голосование в "оккупированном Крыму".
Выборы 10 сентября прошли и в столице. Горожане проголосовали за муниципальных депутатов. Явка на участки составила примерно 15 процентов. Нарушений зафиксировано не было.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель привела аргумент в защиту воссоединения Крыма с Россией. Она провела параллель между этим процессом и объединением ФРГ после падения стены.
В российском МИД этот аргумент назвали железобетонным. Представитель ведомства Мария Захарова также напомнила, что ранее подобную аналогию проводил и министр Сергей Лавров, однако его слова были встречены возмущением.
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