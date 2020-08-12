Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями ждет жителей Москвы в четверг, 13 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, местами в столице может пройти кратковременный дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах 16-18 градусов тепла.

Ветер в Москве будет держаться на уровне 5-10 метров в секунду, с периодическими порывами до 15 метров в секунду. Направление – северо-западное.

В ночь на пятницу, 14 августа, в городе похолодает до 11-13 градусов.

По мнению синоптиков, в европейской части России установилось похолодание, сравнимое с осенней погодой. В отдельных регионах – в частности, на крайнем северо-востоке страны – столбик термометра не поднимется выше 10 градусов тепла.

