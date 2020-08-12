Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода с прояснениями ждет жителей Москвы в четверг, 13 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, местами в столице может пройти кратковременный дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах 16-18 градусов тепла.
Ветер в Москве будет держаться на уровне 5-10 метров в секунду, с периодическими порывами до 15 метров в секунду. Направление – северо-западное.
В ночь на пятницу, 14 августа, в городе похолодает до 11-13 градусов.
По мнению синоптиков, в европейской части России установилось похолодание, сравнимое с осенней погодой. В отдельных регионах – в частности, на крайнем северо-востоке страны – столбик термометра не поднимется выше 10 градусов тепла.
Летняя погода вернется в Москву на следующей неделе
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