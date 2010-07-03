Врач рассказала, почему не стоит делать маски из овощей и фруктов

16:41
16:41
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Фото: depositphotos/Voyagerix
Летом многие делают маски из фруктов и овощей. Однако врач-дерматолог Амина Бердова предупредила, что такие процедуры не только не приносят желаемого эффекта, но и могут быть опасны, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Косметолог подчеркнула, что никакие "чудо-маски" из свежего огурца, арбуза, клубники и банана не помогут избавиться от морщин или пигментных пятен. Их максимальный эффект – небольшое увлажнение верхнего слоя кожи.
Как пояснила эксперт, кожа служит барьером между человеком и окружающей средой, она защищает организм от попадания любых веществ, в том числе от витаминов и микроэлементов, которые содержатся в овощах и фруктах. Фруктовые кислоты, по словам Бердовой, активно используют в косметологии, однако в более концентрированном виде, причем зачастую их вводят подкожно, например, в виде инъекций при мезотерапии.
Кроме того, абсолютно все овощи и фрукты способны вызвать аллергическую реакцию, напомнила врач-дерматолог. А особую опасность домашние "фруктово-овощные" маски представляют для людей с жирной или проблемной кожей. В частности, косметолог предостерегла от попыток бороться при помощи масок с угревой сыпью, так как это чревато постакне – появлением рубцов, пигментации, сосудистой сетки и расширенных пор.
При появлении на коже лица пигментных пятен Бердова посоветовала сразу обратиться к специалисту, а не надеяться на чудодейственный эффект домашних средств. Никакие отбеливающие маски с соком лимона не помогут избавиться от гиперпигментации, заверила врач. Наоборот, они могут ухудшить состояние кожного покрова, предупредила она.
Косметолог также призвала задуматься о качестве фруктов и овощей на прилавках магазинов. Она усомнилась, что в таких огурцах, дынях и арбузах есть хоть какие-то витамины.
Ранее любителей загара предупредили о риске заболеть меланомой. По словам врачей, если человек за свою жизнь получил больше 26 солнечных ожогов, опасность развития меланомы – злокачественной опухоли пигментных клеток кожи – возрастает в два–три раза. Предрасположенность к меланоме зависит от фототипа кожи, пояснили специалисты. Особенно осторожными должны быть люди со светлой кожей и светлыми глазами, ведь в их организме меланина образуется меньше всего.
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