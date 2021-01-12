Алгоритм выявления коронавируса по кашлю создали в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России был разработан механизм, благодаря которому можно по кашлю определить, болен ли человек коронавирусом. Система будет анализировать звуки дыхания и голоса, заявил ТАСС первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"Звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах, и далее анализируются с помощью глубокой сверточной нейронной сети", – поделился Ведяхин. По его словам, для тренировки нового алгоритма применялись свыше тысячи образцов звуков дыхания и кашля. Записи были собраны у пациентов из российских больниц.
Как добавил заместитель председателя правления банка, систему можно будет каждый день использовать для самостоятельной проверки. На определение того, заражен ли человек коронавирусной инфекцией, уйдет минута.
"В ближайшее время мы планируем создать специальное приложение, которое станет доступно в App Store и Google Play", – отметил Ведяхин.
Ранее стало известно, что в России обнаружен первый случай "британского" штамма коронавируса. Этот штамм выявили у одного россиянина еще в декабре.
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