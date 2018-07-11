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Общество

11 июля, 20:22

В Сети появилась фотография нового Samsung Galaxy Note 9

общество технологии

Фото: ТАСС/Imago

Портал Androidheadlines.com опубликовал на своей странице в Twitter фотографию нового смартфона Galaxy Note 9. По информации портала, новинка внешне будет похожа на своего предшественника – Galaxy Note 8, передает РИА Новости.

Издание утверждает, что опубликованные фотографии – официальный рендер нового Samsung. Смартфон Note 9 аналогично предыдущей версии будет иметь скругленные изгибы корпуса и небольшие рамки по краям экрана.

Разработчики изменили расположение датчика отпечатков пальцев из-за недовольства владельцев предыдущей модели. Вероятнее всего, он будет находиться на задней панели под камерами. А дисплей нового смартфона увеличат с 6,3 до 6,4 дюйма.

Официальная презентация Galaxy Note состоится 9 августа 2018 года.

Ранее обладателей смартфонов Samsung Galaxy Note 8 и Galaxy S9 предупредили о случайной рассылке личных фотографий. Сбой начал происходить в приложении Samsung Messages, а владельцы телефонов начинают узнавать о нем, только после того, как снимки уже отправлены.

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