В Сети появилась фотография нового Samsung Galaxy Note 9

11 июля, 20:22
Фото: ТАСС/Imago
Портал Androidheadlines.com опубликовал на своей странице в Twitter фотографию нового смартфона Galaxy Note 9. По информации портала, новинка внешне будет похожа на своего предшественника – Galaxy Note 8, передает РИА Новости.
Galaxy Note 9 Release Date Leaks, TENAA Listing Appears https://t.co/e5QW1mWzhg pic.twitter.com/cC8jMLBJPl— Android Headlines (@Androidheadline) 11 июля 2018 г.
Издание утверждает, что опубликованные фотографии – официальный рендер нового Samsung. Смартфон Note 9 аналогично предыдущей версии будет иметь скругленные изгибы корпуса и небольшие рамки по краям экрана.
Разработчики изменили расположение датчика отпечатков пальцев из-за недовольства владельцев предыдущей модели. Вероятнее всего, он будет находиться на задней панели под камерами. А дисплей нового смартфона увеличат с 6,3 до 6,4 дюйма.
Официальная презентация Galaxy Note состоится 9 августа 2018 года.
Ранее обладателей смартфонов Samsung Galaxy Note 8 и Galaxy S9 предупредили о случайной рассылке личных фотографий. Сбой начал происходить в приложении Samsung Messages, а владельцы телефонов начинают узнавать о нем, только после того, как снимки уже отправлены.
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