Депутаты Госдумы отклонили законопроект о гендерном равенстве

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Депутаты Госдумы отклонили во втором чтении законопроект 2003 года, предусматривающий равные права мужчин и женщин в России, передает "Интерфакс".
Инициативу внесли на рассмотрение нижней палаты парламента группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным.
В законопроекте о гендерном равенстве речь шла об обеспечении равноправия мужчин и женщин в различных сферах, устранению нарушений законодательства в сфере дискриминации по половому признаку.
Володин 11 июля заявил, что разработают новую версию законопроекта, в которой уделят внимание защите трудовых прав женщин.
По его словам, что касается политических вопросов, то они решены более эффективно, чем вопросы в отношении мужчин.
"Если считать удельный вес, 18 процентов женщин в Госдуме, среди них количество занимающих руководящие должности намного больше", – отметил спикер нижней палаты парламента.
В конце 2008 года правительство прислало отрицательный отзыв на данную инициативу, ссылаясь на то, что ее основные положения уже содержатся в Трудовом кодексе.
Согласно поправкам, ко второму чтению предполагалось создать комиссию по вопросам гендерного равноправия при правительстве, которая бы рассматривала жалобы на дискриминацию со стороны общественных объединений и граждан.
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