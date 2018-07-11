Депутаты Госдумы отклонили законопроект о гендерном равенстве

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Депутаты Госдумы отклонили во втором чтении законопроект 2003 года, предусматривающий равные права мужчин и женщин в России, передает "Интерфакс".

Инициативу внесли на рассмотрение нижней палаты парламента группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным.

В законопроекте о гендерном равенстве речь шла об обеспечении равноправия мужчин и женщин в различных сферах, устранению нарушений законодательства в сфере дискриминации по половому признаку.

Володин 11 июля заявил, что разработают новую версию законопроекта, в которой уделят внимание защите трудовых прав женщин.

По его словам, что касается политических вопросов, то они решены более эффективно, чем вопросы в отношении мужчин.

"Если считать удельный вес, 18 процентов женщин в Госдуме, среди них количество занимающих руководящие должности намного больше", – отметил спикер нижней палаты парламента.

В конце 2008 года правительство прислало отрицательный отзыв на данную инициативу, ссылаясь на то, что ее основные положения уже содержатся в Трудовом кодексе.

Согласно поправкам, ко второму чтению предполагалось создать комиссию по вопросам гендерного равноправия при правительстве, которая бы рассматривала жалобы на дискриминацию со стороны общественных объединений и граждан.