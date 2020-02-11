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Общество

11:11

Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы – СМИ

общество власть

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/POOL

Правительство РФ рассматривает несколько вариантов снижения страховых взносов для работодателей – с 30% до 23-25%. При этом пониженную ставку для относительно высоких зарплат могут отменить, пишет газета "Ведомости".

Один из собеседников издания полагает, что реформа может привести к обелению рынка труда, росту доходов населения и повышению конкурентоспособности экономики.

Замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников считает, что больше всего от снижения страховых взносов выиграют отрасли, ориентированные на внутренний спрос и с высокой долей расходов на оплату труда.

Предполагается, что снижение страховых взносов обойдется в 1,2–1,75 триллиона рублей в зависимости от ставки. При снижении ставки на один процентный пункт недополученные доходы составят около 250 миллиардов рублей, столько же выиграет экономика.

Каким образом будут компенсироваться потери фондов, не уточняется.

Ранее сообщалось, что ФНС обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране. Это следует из существенного расхождения официальных данных о расходах и доходах россиян.

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