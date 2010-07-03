Воспитателя в Таганроге уволили за объяснение "Конька-Горбунка"

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Воспитательницу детского сада в Таганроге уволили за то, что она объяснила детям суть одного из видов казни – сажания на кол, который был упомянут в сказке "Конек-горбунок".

Как сообщается на сайте Ростовского облсуда, женщина читала стихи Петра Ершова в группе детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В какой-то момент дети попросили объяснить, что значит фраза "посадить на кол".

В ответ воспитатель подробно описала вид казни. В частности, она рассказала, что "кол медленно глубоко протыкал все внутренние органы и добирался до головы", сообщает сайт "Аргументы и факты".

После этого родители подали жалобу. Утверждалось, что у одного из воспитанников появились резкие перепады настроения, истерики, навязчивый страх смерти и тревожность. Также он отказывался идти в детсад.

Руководство учреждения в ходе служебного расследования выявило со стороны воспитателя применение методов, связанных с психическим насилием над воспитанниками, которое выражалось в запугивании.

С воспитательницей расторгли трудовой договор. Женщина обратилась в суд, однако там подтвердили обоснованность решения руководства детсада, а апелляционная инстанция оставила вердикт в силе.

Воспитательницу краснодарского детского сада ранее уволили за то, что она била детей тряпкой по лицу. Видеозапись выложили в Сеть очевидцы.