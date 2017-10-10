Синоптики предупредили о магнитной буре 13–14 октября

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Очередную магнитную бурю прогнозируют на Земле 13 и 14 октября. Новая порция солнечного ветра достигнет Земли, что и станет причиной очередной магнитной бури.

В центре погоды "Фобос" рассказали, что в эти дни возможны сбои в работе средств связи и различных электронных устройств, также возрастает вероятность техногенных аварий и катастроф.

Дискомфорт почувствуют и люди с повышенной метеочувствительностью. Им следует с особым вниманием относиться к своему организму и принимать упреждающие меры.

Влияние магнитных бурь на человека почти всегда характеризуется плохим самочувствием, головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, перепадами давления.

Дождливо и ветрено будет в столице до конца недели. С 10 октября температура не поднимется выше 10 градусов тепла. Показатели соответствуют норме октября.

10 октября прогнозируется небольшой дождь, ночью он будет умеренным в отдельных районах, а днем – только на востоке области. Ветер порывистый – до 15 метров в секунду. Ночные температуры – около 6–8 градусов тепла в столице и 4–9 градусов в Подмосковье. Днем столбики термометров покажут плюс 8–10 градусов и 6–11 градусов соответственно.