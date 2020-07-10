В департаменте соцзащиты прокомментировали сообщения о мальчике, ищущем отца в Москве

Фото: соцсети
Мальчик, который ищет отца, сейчас находится в больнице. Связаться с его мамой пока не удалось. Об этом Москве 24 сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения.
Ранее в СМИ появились сообщения, что несовершеннолетний Андрей (имя изменено) несколько недель назад ушел из дома, отправившись на поиски отца и дедушки, с тех пор он живет на улице. Днем мальчик ходил по городу с большим плакатом, на котором написана просьба помочь найти контакты его родственников.
"Сейчас мальчик находится в больнице. Врачи провели осмотр и подтвердили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. С ребенком будет работать психолог, а также ему проведут все необходимые дополнительные обследования", – говорится в сообщении департамента.
Отмечается, что, по словам мальчика, последние дни он проживал у друга.
"Специалисты соцзащиты оперативно связались с семьей отца мальчика. С мамой ребенка пока поговорить не удалось. После того как удастся связаться с мамой, семье при необходимости будет предложена помощь", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее семья на учете в органах соцзащиты не состояла, за социальной помощью не обращалась.
Москве 24 мальчик рассказал, что мама о его попытках связаться с отцом ничего не знает. "Я сказал, что поеду на дачу к другу. Деньги есть, но я их не трачу. Ем то, что оставляют в Макдоналдсе..." – поделился он.
О своих поисках мальчик рассказывает в соцсетях.
Кроме того, Москве 24 подросток рассказал, что ему удалось дозвониться до дедушки. "Он сказал: "Алло, кто это?" Я ответил: "Я ваш внук". Назвал свое имя. После этого он замолчал", – сказал он.
После почти месяца скитаний мальчика отвезли в отделение полиции. По некоторым данным, сотрудники связались с отцом ребенка, но он не хочет общаться с сыном. Андрей же хочет лично услышать эти слова от своего папы.
Ранее в социальных сетях подростка появилась информация, что его мама три года прожила послушницей при монастыре и поет в храме.
Читайте также
Соболева Илона, Наталья Чепрукова
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».