В департаменте соцзащиты прокомментировали сообщения о мальчике, ищущем отца в Москве

Фото: соцсети

Мальчик, который ищет отца, сейчас находится в больнице. Связаться с его мамой пока не удалось. Об этом Москве 24 сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения.

Ранее в СМИ появились сообщения, что несовершеннолетний Андрей (имя изменено) несколько недель назад ушел из дома, отправившись на поиски отца и дедушки, с тех пор он живет на улице. Днем мальчик ходил по городу с большим плакатом, на котором написана просьба помочь найти контакты его родственников.

"Сейчас мальчик находится в больнице. Врачи провели осмотр и подтвердили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. С ребенком будет работать психолог, а также ему проведут все необходимые дополнительные обследования", – говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что, по словам мальчика, последние дни он проживал у друга.

"Специалисты соцзащиты оперативно связались с семьей отца мальчика. С мамой ребенка пока поговорить не удалось. После того как удастся связаться с мамой, семье при необходимости будет предложена помощь", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее семья на учете в органах соцзащиты не состояла, за социальной помощью не обращалась.

Москве 24 мальчик рассказал, что мама о его попытках связаться с отцом ничего не знает. "Я сказал, что поеду на дачу к другу. Деньги есть, но я их не трачу. Ем то, что оставляют в Макдоналдсе..." – поделился он.

О своих поисках мальчик рассказывает в соцсетях.





Андрей из соцсетей подростка Я уже чувствую себя Маугли. Моюсь в раковинах "Мака" и реке, сплю на коврике на улице, ем сухомятку, мокну под дождем, простываю, но все равно продолжаю поиски своего отца. Ничто не заставит прекратить поиски моего папы, поймите, я его люблю, он один, другого не будет.

Кроме того, Москве 24 подросток рассказал, что ему удалось дозвониться до дедушки. "Он сказал: "Алло, кто это?" Я ответил: "Я ваш внук". Назвал свое имя. После этого он замолчал", – сказал он.

После почти месяца скитаний мальчика отвезли в отделение полиции. По некоторым данным, сотрудники связались с отцом ребенка, но он не хочет общаться с сыном. Андрей же хочет лично услышать эти слова от своего папы.

Ранее в социальных сетях подростка появилась информация, что его мама три года прожила послушницей при монастыре и поет в храме.



Видео: Москва 24

Соболева Илона, Наталья Чепрукова