Не пропустивший генерала в лифт сотрудник МВД получил выговор



Следователю подмосковного главка МВД объявили выговор за нарушение субординации и неуважение к руководству, после того как он не пропустил в лифт генерала. Об этом Агентству "Москва" сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью Татьяна Петрова.

"Капитан юстиции Савченко позволил себе неуважительное поведение по отношению как к коллегам по службе, так и к руководству ГУ МВД России по Московской области", – пояснила Петрова. По ее словам, за нарушение Дисциплинарного устава органов внутренних дел на старшего следователя Савченко было наложено дисциплинарное взыскание – выговор.

Как уточнила представитель подмосковного главка МВД, поступая на службу в органы внутренних дел, сотрудники полиции должны помнить об обязательствах и ограничениях, связанных с несением службы, включая требование неукоснительно соблюдать дисциплинарный устав.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Подмосковье следователь МВД первым вошел в лифт, не пропустив вперед себя старшего по званию.