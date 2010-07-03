Экс-глава МИД Австрии рассказала, как танцует Путин

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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о танце с президентом России Владимиром Путиным. Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что Кнайсль пообщалась со студентами МГИМО в рамках российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог". В ходе мероприятия был задан вопрос о танце экс-главы Австрии с Путиным во время ее свадебной церемонии.

Кнайсль поведала, что глава российского государства владеет "старой школой". Помимо этого, она оценила его хорошие манеры. Так, Путин перед началом танца поклонился, тем самым проявив вежливость согласно танцевальному этикету.

"Всегда приятно иметь дело с джентльменами, которые освоили эту старую школу, <...> для меня очень ценны беседы с Владимиром Путиным", – добавила австрийский министр.

Владимир Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль в прошлом году. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства провел на торжестве лишь час, за который успел подарить невесте танец.