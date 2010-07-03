"Мисс Вселенной 2019" стала представительница ЮАР

Новой победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала девушка из ЮАР

Названа самая красивая женщина в мире. Ей стала Зозибини Тунци из ЮАР. Новой "Мисс Вселенной" 26 лет.

У себя дома она прославилась тем, что борется с гендерным неравенством. Девушка также активно участвует в борьбе с насилием над женщинами.

Также в тройку финалисток вошли конкурсантка из Пуэрто-Рико Мэдисон Андерсон и представительница Мексики София Арагон.

Конкурс прошел в США, штате Джорджия. Представительницы от России там не было по организационным причинам. Зато наша Алина Санько будет участвовать в "Мисс Мира". Конкурс пройдет уже в эту субботу в Лондоне.