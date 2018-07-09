Более 35 спортивных площадок установят в Химках до конца года

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До конца года в районе Химки планируют установить более 35 спортивных площадок, сообщает Агентство "Москва".

Оборудованные места для спортивных занятий и развлечений во дворах подмосковных Химок появятся в рамках реализации программы комплексного благоустройства.

До конца 2018 года будет обустроено 37 современных спортивных площадок, рассказали в пресс-службе администрации.

На данный момент в рамках программы "Наше Подмосковье. Приоритеты развития" в парке имени Льва Толстого появилась площадка для занятий воркаутом. Любители уличной гимнастики уже могут прийти и оценить новые территории для спорта.