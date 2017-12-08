Названы лучшие компьютерные игры 2017 года

The Legend of Zelda. Фото: nintendo.ru
Завершилась премия The Game Awards-2017, которая присуждает награды лучшим компьютерным играм года. Результаты опубликованы на ее официальном сайте.
Главную награду получила игра от Nintendo – The Legend of Zelda: Breath of the Wild, сообщает "Газета.ру". Игра обогнала популярные Horizon Zero Dawn и PlayerUnknown's Battlegrounds. Кроме того, "Зельда" стала первой в номинации "Лучшая приключенческая игра" и "Лучшая режиссура".
Игра NieR: Automata получила награду за лучшую музыку и саундтрек. Лучшим экшеном признали Wolfenstein II, а лучшим файтингом – Injustice 2. Фаворит 2016 года Overwatch стал "лучшей игрой, в которую до сих пор играют".
The Last of Us Part II стала самой ожидаемой игрой следующего года.
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