Названы лучшие компьютерные игры 2017 года

The Legend of Zelda. Фото: nintendo.ru

Завершилась премия The Game Awards-2017, которая присуждает награды лучшим компьютерным играм года. Результаты опубликованы на ее официальном сайте.

Главную награду получила игра от Nintendo – The Legend of Zelda: Breath of the Wild, сообщает "Газета.ру". Игра обогнала популярные Horizon Zero Dawn и PlayerUnknown's Battlegrounds. Кроме того, "Зельда" стала первой в номинации "Лучшая приключенческая игра" и "Лучшая режиссура".

Игра NieR: Automata получила награду за лучшую музыку и саундтрек. Лучшим экшеном признали Wolfenstein II, а лучшим файтингом – Injustice 2. Фаворит 2016 года Overwatch стал "лучшей игрой, в которую до сих пор играют".

The Last of Us Part II стала самой ожидаемой игрой следующего года.