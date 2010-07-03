Индивидуальные факторы риска развития заболеваний выявили у москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Порядка 500 тысяч факторов риска развития заболеваний выявили в ходе электронного анкетирования посетителей павильонов "Здоровая Москва". Об этом сообщила заместитель руководителя департамента здравоохранения Елена Богородская, передает Агентство "Москва".

"Специально для опроса была разработана уникальная анкета, которая позволила выявить факторы риска. В результате того, что более 430 тысяч человек прошли электронное анкетирование, нам удалось выявить порядка 500 тысяч факторов риска развития заболеваний наших пациентов", – сказала Богородская.

Уточняется, что на одного пациента пришлось по два и более факторов.

3 июня в столице начали работу павильоны "Здоровая Москва". Они располагались в парках и зонах отдыха Москвы. Прием горожан завершился 6 октября. Москвичи могли менее чем за час проверить здоровье в 46 павильонах.

Обследования за время работы павильонов прошли 430 тысяч человек.

