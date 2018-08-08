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Общество

8 августа, 15:11

Правительство РФ выделило три млрд рублей на достройку домов Urban Group

общество власть строительство

На достройку домов обанкротившейся девелоперской компании Urban Group правительство РФ выделило три миллиарда рублей из резервного фонда, сообщает РИА Новости.

Деньги в виде субсидии передадут Фонду защиты прав дольщиков, который профинансирует завершение строительства домов.

Urban Group – один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. Он имеет обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей.

9 июля Арбитражный суд Московской области признал банкротом пять компаний, входящих в группу, – "Ивастрой", "Хайгет", "Ваш город", "Экоквартал" и "Континент проект".

Все дома и объекты инфраструктуры обанкротившейся девелоперской группы введут в эксплуатацию до конца 2022 года, в зависимости от текущей стадии их готовности.

Дефицит финансирования строительства покроют за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области, которая в 2018 году также выделит три миллиарда рублей.

Регион также выделит деньги для завершения строительства школ, детских садов и других объектов инфраструктуры.

Общая стоимость достройки объектов Urban Group, по оценке вице-премьера РФ Виталия Мутко, составит около 60 миллиардов рублей.

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