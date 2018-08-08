Правительство РФ выделило три млрд рублей на достройку домов Urban Group

8 августа, 15:11
На достройку домов обанкротившейся девелоперской компании Urban Group правительство РФ выделило три миллиарда рублей из резервного фонда, сообщает РИА Новости.
Деньги в виде субсидии передадут Фонду защиты прав дольщиков, который профинансирует завершение строительства домов.
Urban Group – один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. Он имеет обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей.
9 июля Арбитражный суд Московской области признал банкротом пять компаний, входящих в группу, – "Ивастрой", "Хайгет", "Ваш город", "Экоквартал" и "Континент проект".
Все дома и объекты инфраструктуры обанкротившейся девелоперской группы введут в эксплуатацию до конца 2022 года, в зависимости от текущей стадии их готовности.
Дефицит финансирования строительства покроют за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области, которая в 2018 году также выделит три миллиарда рублей.
Регион также выделит деньги для завершения строительства школ, детских садов и других объектов инфраструктуры.
Общая стоимость достройки объектов Urban Group, по оценке вице-премьера РФ Виталия Мутко, составит около 60 миллиардов рублей.
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