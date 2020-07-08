Медик рассказала, почему появляются и бегают по телу мурашки

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Врач-иммунолог Анна Шуляева рассказала, почему на теле появляются и бегают мурашки, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Она отметила, что в большинстве случаев это явление совершенно безобидно. Чаще всего мурашки появляются вследствие рефлекса на опасность. Данный эффект является человеческим атавизмом, а животные таким образом защищаются.

"Чаще всего такая реакция отмечается в ответ на какие-то внешние раздражители, а мурашки появляются сами по себе, неожиданно и не всегда вовремя", – отметила Шуляева.

Она добавила, что причиной появления мурашек чаще всего является эмоциональный всплеск или переохлаждение. При нормальной реакции эффект проходит без каких-либо последствий через несколько секунд. В то же время мурашки могут быть свидетельством какой-либо патологии.

Шуляева отметила, что если они появляются без имеющихся на то причин, то это может быть реакцией на неврологические сбои в организме. Таким образом организм пытается сказать о повреждении нервов или нервных окончаний.

"Также в числе причин могут быть авитаминозы, появление каких-то новообразований, которые сдавливают нервы. Может такая ситуация происходить самопроизвольно и на фоне проблем с сосудами. В таком случае рекомендуется посещать флеболога для детального изучения ситуации, постановки диагноза и назначения лечения", – сказала Шуляева.

Она добавила, что поводом к обращению к врачу могут стать и боли или онемение в конечностях, которые возникают после появления мурашек. Кроме того, отклонением от нормы считается эффект бега, как будто мурашки пробежали по всей коже. Это может быть следствием нехватки витаминов или недостаточного питания тканей кислородом.

Кроме того, среди причин стоит отметить нехватку коллагена. В таких случаях кожа начинает шелушиться, на ней начинают появляться раздражения. В таком случае необходимо скорректировать свое питание, сделав его более витаминизированным, в чем может помочь специалист.

Под эффектом мурашек также могут маскироваться озноб и тремор конечностей. Это может говорить о проблемах с щитовидной железой, в связи с чем необходимо обратиться к эндокринологу. Появление мурашек слева может свидетельствовать о наличии проблем с сердцем и сосудами, особенно если они длятся более 5 минут и сопровождаются дрожью.

Если же, помимо появления мурашек, проявляются хроническая усталость, тяжесть, отеки или онемение в ногах, то необходимо пройти полный медосмотр. Особенно стоит обратить внимание на работоспособность сосудов и наличие в них бляшек.

Ранее дерматолог Светлана Жабоева дала рекомендации по уходу за кожей в случае солнечного ожога. Она отметила, что в первую очередь необходимо умыться для ликвидации пота и загрязнения. Затем на кожу необходимо нанести успокаивающий крем.