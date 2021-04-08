Московская служба занятости разработала программу обучения вместе с Россельхозбанком

Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Московская служба занятости разработала проект по обучению с дальнейшим трудоустройством в Россельхозбанке, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Кастомизированное обучение под запрос работодателя по согласованным с ним программам позволит обеспечить соискателю возможность гарантированного трудоустройства, получить актуальные знания и навыки, конкретизировать свои карьерные ожидания", – рассказала вице-мэр.
По ее словам, работодатель сможет принять на работу готовых специалистов, обученных в соответствии с требованиями организации.
В пресс-службе столичного комплекса социального развития рассказали, что Россельхозбанк готов принять кандидатов, которые прошли обучение в центре "Профессионал" по курсу "Менеджер по продажам банковских продуктов и услуг".
Уточняется, что пройти обучение могут люди с высшим экономическим образованием и опытом работы в банковской сфере. Учиться предстоит 2,5 недели. Отбор на программу стартует в середине апреля. Желающим необходимо обратиться к карьерному консультанту в один из 56 отделов трудоустройства и заполнить заявку на обучение.
Ранее Ракова рассказала, что центр занятости "Моя работа" подписал партнерское соглашение с рекрутинговой компанией SuperJob, увеличив количество вакансий до 340 тысяч.
Президент и основатель SuperJob Алексей Захаров подчеркнул, что, согласно индексу рекрутингового портала, активность работодателей в марте этого года уже на 12% превысила показатели периода до пандемии коронавируса. Как уточняется, специалисты компании SuperJob бесплатно помогут улучшить свое резюме пользователям сайта центра "Моя работа".
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