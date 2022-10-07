Вдова Ельцина заявила, что Нобелевский комитет сделал верный выбор, наградив "Мемориал"

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Нобелевский комитет сделал верный выбор, вручив Нобелевскую премию мира признанному иноагентом и ликвидированному по решению суда центру "Мемориал". Так считает вдова первого президента России Наина Ельцина.

"Для людей, работающих в "Мемориале" (иноагент. – Прим. ред.), не было задачи важнее, чем защита конституционных прав и свобод людей, независимо от их политических убеждений, должностей или веры", – цитирует Ельцину сайт "Ельцин Центра".

Она подчеркнула, что центр занимался разоблачением сталинского режима. По ее словам, имена тысяч репрессированных людей стали известны именно благодаря "Мемориалу". Помимо этого, она добавила, что ее супруг всегда оказывал поддержку центру в восстановлении справедливости.

"И дай бог, чтобы правозащитники "Мемориала" (иноагент. – Прим. ред.) и в будущем имели возможность работать на благо наших людей", – заключила Ельцина.

Ранее Нобелевскую премию мира присудили белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, центру "Мемориал" и украинскому Центру гражданских свобод. Лауреаты премии получат ее за представление гражданского общества в своих странах.

В свою очередь, депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов заявил, что политика была на первом месте при определении лауреатов Нобелевской премии мира за этот год. Он подчеркнул, что такое решение было похоже на военную операцию, когда штаб якобы стратегического противника придумывает стратегию триединого удара.

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