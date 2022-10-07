Цефалголог назвала продукты, запрещенные для людей с мигренью

Фото: depositphotos/Jim Filim

Приступ мигрени могут спровоцировать красное вино, твердый сыр, пиво и фастфуд, утверждает цефалголог, доктор медицинских наук Юлия Азимова. По ее словам, подобный недуг можно вылечить посредством улучшения образа жизни.

Эксперт заявила, что при мигрени не стоит нарушать режима сна. Помимо этого, заболевание может быть вызвано ненормированным графиком.

"Есть пищевые продукты – триггеры мигрени. Самые частые – это красное вино, пиво, твердые сорта сыра, консерванты, стритфуд. Хотя не у всех пациентов с мигренью вино может вызвать приступы", – отметила Азимова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Цефалголог добавила, что для профилактики такого недуга следует употреблять здоровую еду без большого количества углеводов. Кроме того, она посоветовала пить много воды и не пропускать приемы пищи.

Ранее Азимова рассказала, чем отличается головная боль от мигрени. По словам специалиста, мигрень сопровождается интенсивной болью, которая сильно влияет на жизнь и заставляет прекратить дела. Также недуг может вызывать тошноту и рвоту.

"Доктор 24": мигрень

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!