Роспотребнадзор запретил купаться на территории зоны отдыха "Белое озеро"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В водоеме на территории зоны отдыха "Белое озеро" на востоке столицы временно запрещено купаться, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Решение о запрете принято из-за плохих результатов исследований воды по микробиологическим показателям. Купаться запрещено до получения повторных результатов анализа.

Ранее из-за плохого качества воды ведомство запретило купаться в зоне отдыха "Левобережный" на севере Москвы.

Сейчас в Москве действуют восемь из 10 зон отдыха с купанием, передает Агентство "Москва". В их числе – озера "Черное" и Школьное, Большой городской пруд в Зеленограде, Серебряный бор-2, и Серебряный бор-3 на северо-западе столицы, "Мещерское" в ЗАО и Тропарево в ЮЗАО.

Также для жителей столицы открыты 42 зоны отдыха без купания.