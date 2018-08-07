Роспотребнадзор запретил купаться на территории зоны отдыха "Белое озеро"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В водоеме на территории зоны отдыха "Белое озеро" на востоке столицы временно запрещено купаться, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
Решение о запрете принято из-за плохих результатов исследований воды по микробиологическим показателям. Купаться запрещено до получения повторных результатов анализа.
Ранее из-за плохого качества воды ведомство запретило купаться в зоне отдыха "Левобережный" на севере Москвы.
Сейчас в Москве действуют восемь из 10 зон отдыха с купанием, передает Агентство "Москва". В их числе – озера "Черное" и Школьное, Большой городской пруд в Зеленограде, Серебряный бор-2, и Серебряный бор-3 на северо-западе столицы, "Мещерское" в ЗАО и Тропарево в ЮЗАО.
Также для жителей столицы открыты 42 зоны отдыха без купания.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: