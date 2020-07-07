SEGA анонсировала маленький аркадный автомат

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Компания SEGA презентовала маленький аркадный автомат Astro Mini City, сообщает News.ru.

Сообщается, что он выйдет в Японии в конце года. Его цена составит 12,8 тысячи йен (около 8,5 тысячи рублей). В программу будут встроены 36 игр. Среди них – Altered Blast, Alien Storm, Virtua Fighter и Golden Axe.

Автомат будет оснащен двумя портами USB-A и одним портом Micro USD. Кроме того, устройство будет обладать разъемом HDMI, а также входом для наушников (3,5 миллиметра). Будет ли в автомате встроенная батарея, в компании не уточнили.

Ранее Sony представила дизайн консоли PlayStation 5. Кроме того, на презентации показали беспроводной контроллер. Его главными особенностями стали обновленные системы обратной связи, а также появление спусковых курков в клавишах L2 и R2. Кроме того, новый геймпад будет оснащен микрофоном, заверили разработчики.