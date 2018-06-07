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Общество

07 июня 2018, 10:50

МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре 7 июня

общество погода безопасность

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре в течение дня 7 июня.

Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, а местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Воздух в городе прогреется максимум до 14–16 градусов тепла. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 751 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

В Москве уже несколько дней держится желтый уровень опасности. 7 июня погода была признана "потенциально опасной" из-за риска возникновения пожаров.

Также в Москве и Подмосковье сохраняется высокая вероятность порывистого ветра. По словам синоптиков, до конца недели регион останется под влиянием циклонов, которые уже принесли в столицу похолодание.

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