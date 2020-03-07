Свыше 600 учеников московских школ и колледжей поучаствовали в конкурсе "3D-бум"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В конкурсе инженерных образовательных проектов "3D-бум" приняло участие более 600 учащихся столичных школ и колледжей, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Победителей конкурса инженерных образовательных проектов "3D-бум" назвали в столице. В состязании приняли участие более 600 учащихся из 77 колледжей и школ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что этот конкурс стартовал в октябре прошлого года и стал пятым подобным в столице. За 4 месяца участники разработали идею и прототип или программу проекта.

В рамках проекта ребята совершенствовали свои навыки и знания по 3D-моделированию и прототипированию, прошли обучение по актуальным технологиям и изучили новые компьютерные программы.

Известно, что разработки юных инженеров в дальнейшем можно использовать в реальной жизни.

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