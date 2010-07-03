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В мире

15:46

Пранкер Лексус рассказал о своей беседе с Зеленским

общество за рубежом

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, рассказал о своей телефонной беседе с Владимиром Зеленским, сообщает "Газета.ру".

По его словам, поздоровался он с президентом Украины со словами "Кремль на проводе", а в ответ прозвучал похожий на Зеленского голос: "Ну наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил!

После этого собеседник поинтересовался причиной звонка, На что Столяров заявил, что просит снять запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну.

Мужчина на другой линии провода спросил, что нужно отвечать на "Слава Украине".

Весной 2019 года пранкеры звонили французскому лидеру Эммануэлю Макрону от имени Владимира Зеленского. Запись разговора появилась на YouTube-канале пранкеров.

Сперва неизвестный русскоязычный мужчина, вероятно ассистент Макрона, спросил у собеседника, является ли тот "господином Зеленским". Услышав подтверждение, он соединил пранкеров с главой Франции.

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