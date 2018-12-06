Высота сугробов в Москве превысила норму

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Высота сугробов в Москве достигла 13 сантиметров после снегопада и превысила климатическую норму. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

"По данным на 9:00, высота снежного покрова в столице достигла 13 сантиметров. Это не только самый высокий показатель текущей зимы, но и на 3–4 см превышает климатическую норму. В Подмосковье лидером по высоте сугробов стал Наро-Фоминск, там также 13 сантиметров снега", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что на остальной территории столичного региона высота снежного покрова составляет от 6 до 11 сантиметров. По прогнозам синоптиков, снегопад, который начался в Москве вечером в среду, будет идти в течение дня.

Дептранс просит водителей быть внимательнее на дорогах, по возможности отказаться от использования личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт.

Ранее сообщалось, что в четверг, 6 декабря, в столице ожидается снег и около нуля градусов. По данным метеорологов, днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, снег будет идти временами. Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 2 до 0 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление приблизится к нормальным значениям.