Глава МЧС проверил готовность московских спасателей к обеспечению безопасности на воде

6 июля, 20:56
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Глава МЧС Евгений Зиничев совместно с сотрудниками столичной поисково-спасательной станции проверили акваторию Строгинской поймы Москвы-реки. Специалисты проверили работу спасателей по обеспечению безопасности на воде, говорится на сайте ведомства.
С приходом лета в российских регионах проходит акция "Вода – безопасная территория", во время которой сотрудники МЧС проводят профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев на воде.
Как отмечается, сейчас нужно много внимания уделять профилактики поведения людей на воде, напоминать им о внимательности. Необходимо контролировать передвижение судов любого размера.
Ранее россиянам напомнили о правилах поведения на воде. Как сообщалось, не рекомендуется купаться в нетрезвом состоянии, заплывать за буйки и нырять в незнакомых местах. Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра и уплывать далеко на надувных матрасах.
Правила безопасного поведения на воде
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