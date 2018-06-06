Москвичей предупредили о заморозках

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

МЧС предупредило о заморозках, которые ожидаются в столице в ночь на четверг, 7 июня. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе московского главка ведомства.

По информации МЧС, 7 июня в ночные и утренние часы местами возможны заморозки. Температура воздуха опустится до минус 2 градусов.

Ранее специалисты Гидрометцентра РФ объявили желтый уровень опасности в столичном регионе на 7 июня. Погода была признана "потенциально опасной" из-за риска возникновения пожаров.

Также в Москве и Подмосковье сохраняется высокая вероятность порывистого ветра. По словам синоптиков, до конца недели регион останется под влиянием циклонов, которые уже принесли в столицу похолодание.

Как уберечь здоровье при перепадах температур

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