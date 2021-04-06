Ивановский губернатор вступился за бизнесмена, задержанного в ОАЭ из-за откровенной съемки

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обратился в министерство иностранных дел РФ и посольство России в ОАЭ с просьбой оказать поддержку российскому бизнесмену Алексею Концову, который был задержан при съемке обнаженных девушек в Дубае. Об этом сообщает РИА новости.

"Мы своих не бросаем! Попросил МИД РФ и посла России в ОАЭ оказать поддержку", – написал Воскресенский в соцсетях.

Там же он уточнил, что Концов оказался основателем ивановской IT-компании Involta, которая успешно развивается в Иванове.

Ранее более 10 девушек арестовали в Дубае, после того как они устроили танцы в обнаженном виде на балконе гостиницы Dubai Marina. Местные жители в соцсетях выразили массовое возмущение поведением туристок. Законодательство ОАЭ опирается на нормы шариата, и соблюдать его требуется как мусульманам, так и немусульманам.