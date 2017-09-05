Москвичи увидят кормление шакалов и медведей в зоопарке

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В Московском зоопарке будут чаще показывать кормление животных, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

С 5 сентября на "Острове зверей" в 11 часов можно будет увидеть, как кормят бурого медведя, в 12 часов – гималайских косолапых, а в 13 – шакалов. Сотрудники зоопарка, ухаживающие за животными (киперы) на глазах у посетителей будут раскладывать еду по вольеру, прятать ее в укромные места, под бревна или камни, закапывать и подвешивать в мешках. Чтобы найти корм, животным придется потрудиться. Шакалы будут искать сухофрукты и кусочки мяса, а медведи – фрукты, овощи, ягоды, рыбу, сладкие шарики из печенья и меда.

Сейчас медведи готовятся к спячке и едят в два раза больше, чем обычно. Посетителям расскажут, как звери готовятся к зиме и как меняется их поведение и питание в холодный сезон.

С начала сентября зоопарк перешел на осенний режим работы. Теперь посетить зоосад можно с 09:00 до 19:00, кассы закрываются в 18:00.

В этом сезоне зоопарк ждет реконструкция – устаревшие металлические ограждения в вольерах заменят на более светлые и тонкие, чтобы посетители могли лучше рассмотреть животных. Отреставрируют также пешеходный мост и начнут строить новый вход. Скоро пройти в Зоопарк можно будет и со станции "Баррикадная".