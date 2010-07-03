Развод караулов на Соборной площади отменили 10 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Развод пеших и конных караулов Президентского полка не будут проводить на Соборной площади Московского Кремля 10 августа, сообщает Агентство "Москва".

Это связано со служебной занятостью военнослужащих Президентского полка.

1 июня в разводе караулов в Кремле впервые приняли участие школьницы на маленьких пони. Самым младшим участницам было 8 лет. Акцию приурочили ко Дню защиты детей.

Церемония развода пеших и конных караулов проходит каждый год по субботам с апреля по октябрь.

