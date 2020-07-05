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Общество

18:33

Жителям Москвы рассказали, как поступать при встрече с дикими кабанами

общество животные

Фото: depositphotos/johan10

Диких кабанов встретили на территориях парков столицы, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Горожанам рассказали, как вести себя при встрече с такими животными.

Так, специалисты Мосприроды уточняют, что кабанов видели москвичи в Битцевском лесу, природно-историческом парке "Москворечье". Кроме того, их можно было заметить в ТиНАО.

В Мосприроде рекомендуют замереть и постараться не привлекать к себе внимание. Они не будут нападать на человека без повода. В случае, если человеку надо уйти, то делать это надо медленно, без резких движений. К кабанам нельзя поворачиваться спиной.

Помимо того, при встрече не стоит подходить к животному и смотреть на него в упор. Когда попался целый выводок, то лучше всего держаться подальше от поросят.

Отмечается, что самый целесообразный способ спасения от кабанов – забраться на дерево. Однако если такая возможность отсутствует, нужно уворачиваться от нападающего зверя.

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