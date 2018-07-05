Госдума рассмотрит поправки к законопроекту о наследственных договорах

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Поправки к законопроекту о совместном завещании супругов и наследственных договорах рассмотрят во втором чтении в Госдуме 5 июля, передает Агентство "Москва".

Согласно поправкам, россияне получат больше возможностей распоряжаться имуществом родственников в случае их смерти. Граждане смогут заключать наследственные договоры и составлять совместные завещания супругов.

Последнее потеряет свою силу в момент расторжения брака или признания его недействительным. Утратить силу документ может как "до", так и "после" смерти одного из супругов. Наследственный договор может быть заключен между наследодателем и любым из лиц, которые могут призываться к наследованию.

На рассмотрение нижней палаты парламента документ внес глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.