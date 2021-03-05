Умерла британская актриса Никола Пэджетт, сыгравшая Анну Каренину в сериале BBC

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Британская актриса Никола Пэджетт, наиболее известная как Анна Каренина из телеадаптации одноименного романа, снятой вещательной корпорацией BBC в 1977 году, умерла 3 марта. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Актриса ушла из жизни в возрасте 75 лет. Причиной ее смерти стала опухоль мозга.

Пэджетт была популярной в Великобритании артисткой театра и телевидения. Наиболее известные из ее ролей пришлись на 70-е годы двадцатого века. Одной из лучших и самых известных ее работ критики считают главную роль в десятисерийном телефильме "Анна Каренина" по книге знаменитого писателя Льва Толстого.

Карьера актрисы рано завершилась в связи с тяжелым заболеванием психики – биполярным расстройством. В 1997 году она написала книгу о своей борьбе с болезнью.