Россияне смогут пожаловаться на качество товаров через сайт госуслуг

Законопроект, позволяющий жаловаться на качество товаров через сайт госуслуг, принят Госдумой во втором чтении. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
По словам зампреда Госдумы Ирины Яровой, которая стала автором поправок, отныне потребители смогут направить свои обращения по почте, через интернет, в том числе официальный сайт органов власти и сайт госуслуг. Кроме того, возможность рассказать о претензиях граждане получат на личном приеме в органе госвласти.
"МФЦ предоставлена возможность на основании соглашений о взаимодействии с органами власти, такими как Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Пенсионный фонд и другие, принимать обращения и консультировать граждан по вопросам защиты их потребительских прав", – уточнила Яровая.
Помимо этого, в документе упомянуты полномочия властей разных уровней по разработке региональных и муниципальных программ защиты прав потребителей. А вот создание единых федеральных методических рекомендаций для таких программ возложено на Роспотребнадзор.
Как напомнила Яровая, в послании Федеральному собранию Владимир Путин поставил задачу обеспечить предоставление "госуслуг в режиме реального времени с помощью дистанционных сервисов".
Еще один законопроект, направленный на реализацию поручений президента страны, связан с закреплением понятия "цифровые права". Поправки, принятые парламентариями во втором чтении, создадут основу для регулирования отношений в рамках цифровой экономики.
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