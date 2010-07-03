Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:43

Россияне смогут пожаловаться на качество товаров через сайт госуслуг

общество

13:43

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Законопроект, позволяющий жаловаться на качество товаров через сайт госуслуг, принят Госдумой во втором чтении. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

По словам зампреда Госдумы Ирины Яровой, которая стала автором поправок, отныне потребители смогут направить свои обращения по почте, через интернет, в том числе официальный сайт органов власти и сайт госуслуг. Кроме того, возможность рассказать о претензиях граждане получат на личном приеме в органе госвласти.

"МФЦ предоставлена возможность на основании соглашений о взаимодействии с органами власти, такими как Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Пенсионный фонд и другие, принимать обращения и консультировать граждан по вопросам защиты их потребительских прав", – уточнила Яровая.

Помимо этого, в документе упомянуты полномочия властей разных уровней по разработке региональных и муниципальных программ защиты прав потребителей. А вот создание единых федеральных методических рекомендаций для таких программ возложено на Роспотребнадзор.

Как напомнила Яровая, в послании Федеральному собранию Владимир Путин поставил задачу обеспечить предоставление "госуслуг в режиме реального времени с помощью дистанционных сервисов".

Еще один законопроект, направленный на реализацию поручений президента страны, связан с закреплением понятия "цифровые права". Поправки, принятые парламентариями во втором чтении, создадут основу для регулирования отношений в рамках цифровой экономики.

общество

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика