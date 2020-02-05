Алкобренд "Верховный правитель" появится в России

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В Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака "Верховный правитель", сообщает Агентство "Москва". Под этим брендом планируется производить алкогольные напитки.

Отмечается, что товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 33. Это значит, что под этим брендом можно производить и продавать водку, алкогольные настойки, арак, коктейли, аперитивы, вина, ликеры, спирт, сидр и ром.

Ранее сообщалось, что в ходе работы над поправками в Конституцию РФ поступила инициатива по переименованию термина "президент" на "верховный правитель". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после этого рассказал, что Владимир Путин ничего не знает об этой идее.

Он отметил, что во время работы комиссии по поправкам поступает очень много предложений, какие-то из них будут приняты, а некоторые отсеют.