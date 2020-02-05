Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:02

Алкобренд "Верховный правитель" появится в России

общество

Фото: depositphotos/milanchikov

В Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака "Верховный правитель", сообщает Агентство "Москва". Под этим брендом планируется производить алкогольные напитки.

Отмечается, что товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 33. Это значит, что под этим брендом можно производить и продавать водку, алкогольные настойки, арак, коктейли, аперитивы, вина, ликеры, спирт, сидр и ром.

Ранее сообщалось, что в ходе работы над поправками в Конституцию РФ поступила инициатива по переименованию термина "президент" на "верховный правитель". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после этого рассказал, что Владимир Путин ничего не знает об этой идее.

Он отметил, что во время работы комиссии по поправкам поступает очень много предложений, какие-то из них будут приняты, а некоторые отсеют.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика