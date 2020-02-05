В столичных аэропортах происходят отмены и задержки рейсов

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

Столичные аэропорты сообщили об отменах и задержках авиарейсов. Известно, что изменения затронули свыше 25 вылетов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Уточняется, что в воздушной гавани Внуково задержано 4 рейса. В свою очередь, в Домодедово известно о переносе времени вылета 11 самолетов. Еще 10 лайнеров не взлетят вовсе.

В аэропорту Шереметьево сообщается о задержке 2 рейсов.

Причины изменений в расписании не сообщаются.

Ранее самолет с 64 эвакуированными гражданами на борту вылетел из Уханя в Россию. Об этом информировала пресс-служба Минобороны РФ. Отмечалось, что вместе с гражданами на борту находятся военные медики и специалисты в области вирусологии.

До этого другой лайнер ВКС РФ с 82 россиянами на борту также отравился из Уханя в Россию. Под Тюменью уже подготовили реабилитационный центр для эвакуированных из Китая граждан. Там ждут прибытия самолетов.