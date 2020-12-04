Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:14

Юрист рассказал, можно ли поделить аккаунт в Instagram между разводящимися супругами

общество

Фото: depositphotos/prykhodov

Раздел аккаунта в Instagram между разводящимися супругами невозможен, рассказал РИА Новости член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики столичного отделения ассоциации юристов России Роман Янковский.

По словам эксперта, аккаунт в социальной сети – это не имущество в контексте совместно нажитого супругами. По правилам соцсети, тот, на кого зарегистрирована страница, тот и может использовать аккаунт.

"Если же аккаунт надо передать другому лицу, это всегда делается с согласия, и даже не все соцсети разрешают так поступать", – подчеркнул Янковский.

Специалист пояснил: иск о разделении блога не может быть удовлетворен.

"Это все равно что делить какое-то право требования к сотовому оператору", – добавил юрист.

Также эксперт отметил, что новые законы о цифровых активах также не включают подобные аккаунты. Янковский заявил, что законно распределить активы блога между несколькими гражданами невозможно. Кроме того, юрист рассказал, что уже сталкивался с делами, связанными с разделением прав на аккаунт.

"Всегда суды принимали сторону того, кто зарегистрировал аккаунт, и это соотносится с правилами социальных сетей – кто зарегистрировал, тот и владелец", – пояснил эксперт.

По предположению специалиста, суд может утвердить мировое соглашение, однако оно будет противоречить правилам соцсети, и страницу просто заблокируют.

Ранее стало известно о бракоразводном процессе блогеров, которые вели в социальной сети аккаунт, посвященный спорту, путешествиям и активному образу жизни. Зарегистрирован аккаунт на супругу, однако вели профиль муж и жена вместе. У блога более миллиона подписчиков, он приносит каждый месяц более 300 тысяч рублей.

"Специальный репортаж": "ставка на развод"

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать