Юрист рассказал, можно ли поделить аккаунт в Instagram между разводящимися супругами

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Раздел аккаунта в Instagram между разводящимися супругами невозможен, рассказал РИА Новости член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики столичного отделения ассоциации юристов России Роман Янковский.

По словам эксперта, аккаунт в социальной сети – это не имущество в контексте совместно нажитого супругами. По правилам соцсети, тот, на кого зарегистрирована страница, тот и может использовать аккаунт.

"Если же аккаунт надо передать другому лицу, это всегда делается с согласия, и даже не все соцсети разрешают так поступать", – подчеркнул Янковский.

Специалист пояснил: иск о разделении блога не может быть удовлетворен.

"Это все равно что делить какое-то право требования к сотовому оператору", – добавил юрист.

Также эксперт отметил, что новые законы о цифровых активах также не включают подобные аккаунты. Янковский заявил, что законно распределить активы блога между несколькими гражданами невозможно. Кроме того, юрист рассказал, что уже сталкивался с делами, связанными с разделением прав на аккаунт.

"Всегда суды принимали сторону того, кто зарегистрировал аккаунт, и это соотносится с правилами социальных сетей – кто зарегистрировал, тот и владелец", – пояснил эксперт.

По предположению специалиста, суд может утвердить мировое соглашение, однако оно будет противоречить правилам соцсети, и страницу просто заблокируют.

Ранее стало известно о бракоразводном процессе блогеров, которые вели в социальной сети аккаунт, посвященный спорту, путешествиям и активному образу жизни. Зарегистрирован аккаунт на супругу, однако вели профиль муж и жена вместе. У блога более миллиона подписчиков, он приносит каждый месяц более 300 тысяч рублей.